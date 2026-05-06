Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло

Число пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на Чебоксары увеличилось до 35 (из них 11 человек находятся в больнице), сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Еще двое погибли.

Ранее было известно о 34 пострадавших.

Согласно оперативной информации на этот час, в результате атаки БПЛА 5 мая в городе Чебоксары пострадали 37 человек - двое из них погибли.

В медорганизациях Чувашии остаются 11 человек (трое из них - в тяжелом состоянии), уточнили в минздраве республики.

Остальные пострадавшие в результате вчерашней атаки БПЛА получают необходимую медпомощь и находятся под «динамическим наблюдением» в амбулаторных условиях.