В Госдуме отреагировали на атаку украинских беспилотников на Чебоксары

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал атаку украинских беспилотников на Чебоксары.

Напомним, в ночь на 5 мая ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. По последним данным, три человека в Чебоксарах получили ранения, один из них госпитализирован. В Чувашии из-за атак допустили введение режима ЧС, заявил премьер-министр республики Сергей Артамонов.

Парламентарий назвал действия ВСУ «методами нацистских карателей» и подчеркнул, что удар по мирному городу на Волге не останется без жесткого ответа со стороны российских вооруженных сил.

Удар был нанесен по Чебоксарам — столице Чувашии, гостеприимному и красивому городу на берегу Волги, нашей главной русской реки. То, что целью стали гражданские объекты и мирное население — это позор для любого военного. На фронте они не могут справиться с вооруженными людьми и пытаются компенсировать свои неудачи такими террористическими вылазками против безоружных. Это методы нацистских карателей. Ответ за Чебоксары будет неотвратимым и крайне тяжелым. Наши войска всегда отвечают на подобные атаки в кратном размере. Конкретные цели и средства определят военные, принимающие участие в специальной военной операции, но противник должен понимать: каждый такой удар лишь приближает их собственную катастрофу. Центр Киева уже давно «в прицеле», и им стоило бы поостеречься, совершая такие преступления. Андрей Колесник Член Комитета Государственной думы по обороне

