СК завершил расследование дела экс-силовика, получившего взятку от иностранцев

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения участковых уполномоченных одного из московских отделов полиции, который получил взятку от иностранцев.

Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Завершено расследование уголовного дело в отношении бывшего сотрудника полиции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Злоумышленник получил 100 тысяч рублей, поэтому не принял никаких мер в отношении незаконно проживающих в РФ иностранцев. Экс-силовика задержали, он признал вину. Материалы дела передали для направления в суд.

Ранее в Москве задержали капитана полиции, который на протяжении пяти лет получал взятки от предпринимателей. Взамен он гарантировал бизнесменам, что не будет составлят протоколы за нарушение миграционного законодательства. В общей сложности бывший полицейский получил 200 тысяч рублей.