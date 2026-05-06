Москвич уговорил родителей съехать и отдал ключи от квартиры мошеннику

Полиция в Москве задержала жителя Санкт-Петербурга, который по наводке мошенников украл из чужой квартиры три миллиона рублей. Детали АГН «Москва» узнало от Главного управления МВД России по Москве.

«Мошенники развели 18-летнего москвича по старой схеме: "взлом госуслуг" и "неминуемая тюрьма". Испугавшись, парень сам отдал ключи от квартиры незнакомцу, а родитеей уговорил временно съехать», — сообщили правоохранители.

Вернувшись домой, семья увидела разгром и распиленный сейф. Ущерб составил более трех миллионов рублей. Чуть позже на улице Водников задержали парня, который и совершил кражу.

Он рассказал, что взял у обманутого москвича ключи, а затем при помощи болгарки вскрыл сейф в чужой квартире и вынес оттуда все сбережения. Возбуждено дело по статье о мошенничестве.