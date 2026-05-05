Приставы оштрафовали коллекторов за угрозы жителю Подмосковья

Коллекторы угрожали жителю Подмосковья, который задолжал микрофинансовой организации деньги. Мужчина обратился к судебным приставам. В итоге коллекторов оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Московской области.

— Житель Подмосковья обратился в ГУФССП России по Московской области с жалобой на многочисленные звонки и сообщения с угрозами, включая разглашение персональных данных третьим лицам, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Приставы провели проверку, в ходе который установили, что мужчина не давал согласия на общение с третьими лицами. Сотрудники ведомства также выяснили, что коллекторскую организацию ранее привлекали к ответственности за совершение подобных противоправных действий.

