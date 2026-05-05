Житель Курской области рассказал подробности своей работы на украинскую разведку

В Курской области мужчина признался, что работал на разведку ВСУ ради денег

Житель Курской области, задержанный за сбор данных о военных и гражданских объектах для украинской разведки, признался, что делал это ради денег. Об этом сообщает ТАСС.

По словам задержанного, куратор из Украины предложил ему подзаработать, сделав фотографии объектов.

«В Telegram он мне сказал: «Нужно сделать фотографию такого-то объекта». Первое — это был ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. — прим. ред.)», — рассказал мужчина на допросе.

Также он признался, что подключил к преступной схеме своих знакомых. По словам курчанина, сначала задания были легкими: сделать фотографию на трансформаторной будки на фоне военкомата с запиской «Верните парней домой».

«Потом куратор сказал, что нужно подорвать электрообъект. Мы на это не согласились, потому что это теракт. На этом разговор закончили», — признался задержанный.

До этого ФСБ сообщило о задержании молодого человека. Против него возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

