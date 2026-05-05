Защита экс-главы НИИ Минобороны Рутько обжаловала приговор

Сторона защиты осужденного за получение взяток бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Министерства обороны России Игоря Рутько обжаловала приговор.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 5 мая, стало известно из судебных материалов.

— Апелляционная жалоба подана адвокатом, принята к рассмотрению, — передает РИА Новости со ссылкой на материалы.

Рутько осудили на 11 лет в феврале этого года. Его признали виновным в семи эпизодах получения взятки, а также одном эпизоде превышения полномочий. По решению суда мужчину оштрафовали на 20 миллионов рублей, лишили звания полковника и госнаграды «За заслуги перед Отечеством» II степени и запретили работать на госслужбе на протяжении восьми лет.

Рутько создал в 2014 году специальную группу из числа сотрудников центра, которые должны были проводить работы по обновлению электронных топографических карт и их поставке в Индию. Старший научный сотрудник центра Игорь Бобров подыскивал сотрудников, готовых за взятку получать надбавки. В свою очередь бывший главный научный сотрудник Евгений Долгов подписывал соответствующие документы о начислениях.