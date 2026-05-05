Жительница Сочи прилетела в Москву и отдала курьеру аферистов 11 миллионов

Мошенники запугали жительницу Сочи привлечением к уголовной ответственности за якобы финансирование противоправной деятельности и заставили женщину прилететь в Москву, чтобы отдать 11 миллионов рублей курьеру.

Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Злоумышленники позвонили 41-летней жительнице города Сочи, представляясь работниками государственных органов. Сначала они получили от гражданки личные данные, после чего стали угрожать привлечением к ответственности за якобы финансирование противоправной деятельности, — рассказали на сайте ведомства.

Женщина встретилась с пособником мошенников на Пресненской набережной и передала ему деньги. Полицейские вычислили курьера и задержали его. Житель Омской области рассказал, что успел перевести деньги соучастникам преступления. В его отношении возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии. Он находится в СИЗО.

Ранее аферисты заставили сына москвича прилететь из Екатеринбурга в столицу, чтобы передать курьеру наличку и драгоценности. Сумма ущерба составила около восьми миллионов рублей. Пособницу мошенников задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.