Беспилотник влетел в жилой дом в Чебоксарах. Об этом во вторник, 5 мая, пишет Shot.

По словам очевидцев, дрон попал в квартиру на шестом этаже, из окон вылетели стекла. Жителей эвакуируют. Повреждены, предварительно, минимум восемь квартир, сообщается в публикации.

Официальной информации на момент публикации новости нет.

Раскрыты последствия удара ВСУ по региону России в 1000 километрах от границы

В ночь с 2 на 3 мая в результате удара дрона ВСУ по частному домовладению в селе Зиборовка Шебекинского округа Белгородской области местная жительница получила слепые осколочные ранения и закрытый перелом руки. Прибывшие на место произошедшего врачи госпитализировали ее в больницу № 2 Белгорода.