Двум ученым в Новосибирске дали по 12,5 года колонии за госизмену

В Новосибирске огласили приговор по делу о государственной измене в отношении ученых-гиперзвуковиков Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Суд назначил каждому по 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также 1,5 года ограничения свободы. Об этом во вторник, 6 мая, пишет «Коммерсантъ».

До вступления решения в законную силу оба будут находиться под домашним арестом. Адвокаты исход дела не комментируют.

Задержание Звегинцева, сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН и основателя лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей», произошло в Новосибирске в апреле 2023 года. Позднее был задержан его соавтор и коллега из Томска Владислав Галкин.

Обоим предъявили обвинение в госизмене. По предварительной версии, основанием для возбуждения дела могла стать публикация статьи по газовой динамике в зарубежном научном журнале. Судебное разбирательство началось осенью 2024 года, передает газета.

Также сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Челябинска, который занимался подготовкой теракта по заданию террористической организации, действующей под патронажем специальных служб Украины.

До этого силовики также задержали в Крыму двух членов запрещенной в России организации. Во время конспиративных собраний они вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман.