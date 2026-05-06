Жительница Тулы потеряла 5,3 миллиона рублей из-за мошенников

50-летняя жительница Центрального округа Тулы лишилась 5,3 миллиона рублей из-за действий мошенников. По ее заявлению, с 24 апреля по 2 мая неизвестный, связавшись с ней по телефону, под предлогом дополнительного заработка завладел ее средствами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

За прошедшие сутки шесть жителей нашего региона стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности более 7 миллионов 730 тысяч рублей. Возраст пострадавших – от 19 до 50 лет.