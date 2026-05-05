В Ленобласти начался пожар после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 4 на 5 мая вновь атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Ленинградскую область. Как сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, в Киришах после атаки зафиксировано возгорание.

Возгорание произошло в промышленной зоне. На месте работают специалисты МЧС и Леноблпожспаса. Информации о пострадавших не было.

Беспилотники атаковали еще один российский регион

Всего в небе над Ленобластью сбили 18 вражеских беспилотников.

ВСУ также атаковали Воронеж, Чебоксары и Казань. Обломки одного из сбитых беспилотников рухнули на торговый центр в Чебоксарах и сильно повредили фасад здания.