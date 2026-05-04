Инженер-конструктор погиб на Урале после выхода из такси

В Перми устанавливаются обстоятельства гибели 30-летнего инженера-конструктора Андрея Мальцева, который пропал после выхода из такси в ночь на 25 апреля, сообщает kp.ru.

© Московский Комсомолец

По данным источника, мужчина возвращался домой и во время поездки попросил водителя остановиться. После выхода из автомобиля он скрылся из поля зрения и перестал выходить на связь.

Таксист, по словам знакомого погибшего, ожидал пассажира около 30 минут, после чего уехал с места.

Позднее мужчину обнаружили, он был еще жив, однако прибывшие медики не смогли его спасти. В правоохранительных органах сообщили, что признаков насильственной смерти на теле не зафиксировано. Возбуждено уголовное дело, точная причина смерти устанавливается, предварительно рассматривается версия остановки сердца.

Похороны состоялись 29 апреля в поселке Майкор. Родственники и знакомые отмечают, что погибший вел здоровый образ жизни, а его сестра не исключает, что смерть могла иметь иные причины.

Через некоторое время после инцидента был найден мобильный телефон мужчины. Проверка контактов и содержимого устройства не выявила подозрительных данных.

Следствие продолжает сбор информации и ищет возможные записи с видеорегистраторов автомобилей, проезжавших в районе улицы Соликамской в ночь происшествия. Особый интерес представляют записи в период с 22:00 24 апреля до 06:00 25 апреля.

Дополнительно правоохранительные органы проверяют маршрут передвижения такси и возможные контакты погибшего в последние часы перед смертью, чтобы восстановить полную картину произошедшего.