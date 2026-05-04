Небольшой одномоторный самолет врезался в жилом дом в городе Белу-Оризонти штата Минас-Жераис в Бразилии, сообщает издание O Globo, ссылаясь на данные пожарной службы.

Стало известно, что все случилось в понедельник: самолет EMB-721C с пятью пассажирами на борту вылетел из аэропорта Пампульи, но врезался в жилой дом.

В результате происшествия скончались двое – пилот и еще один человек, трое были госпитализированы с травмами. Самолет, говорится в сообщении, рухнул на парковку дома, а перед инцидентом пилот связывался с диспетчерами и сообщал о трудностях при взлете.