Появились новые подробности наезда на людей в Лейпциге

Суд в Лейпциге постановил на время расследования поместить в психиатрическую больницу подозреваемого в наезде на пешеходов в центре города. Об этом сообщила прокуратура и полиция Лейпцига, передает РИА Новости.

Предварительная экспертиза в отношении 33-летнего подозреваемого показала наличие у него признаков как минимум «значительно ограниченной вменяемости». В то же время суд отметил, что мужчина собирался с помощью своего автомобиля «расправиться и тяжело ранить как можно больше людей».

Отмечается, что следствие не усмотрело в действиях нападавшего политических или религиозных мотивов.

Инцидент произошел 4 мая на центральной торговой улице Лейпцига. По данным газеты Bild, водитель машины двигался на большой скорости и врезался в толпу людей. Травмы при наезде автомобиля получили около 20 человек.

Градоначальник подтвердил, что в результате наезда погибли два человека. Он отметил, что в настоящее время опасности для населения города нет.