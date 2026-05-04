Житель Москвы признался в расправе над возлюбленной

В Москве отправили под арест 31-летнего подозреваемого в жестокой расправе над своей девушкой. Об этом сообщает следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, пара проживала вместе в квартире на Шипиловском проезде. Подозреваемый был пьян, что не понравилось его девушке, тогда он нанес ей не менее пяти ударов по голове и телу, а когда возлюбленная упала на пол, он удушил ее. В ходе допроса, молодой человек признался в преступлении.

Ранее сообщалось, что в Ангарске 44-летний местный житель, обвиняемый в незаконном лишении свободы понравившейся ему женщины, получил пять лет колонии.