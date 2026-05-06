Легкомоторный самолет разбился в Омской области

В Омской области разбился легкомоторный самолет «Аэропракт-22». Об этом в среду, 6 мая, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительной информации, самолет разбился около деревни Кошкарево около 13:00 по местному времени.

— Причины и обстоятельства события устанавливаются. Исполняющий обязанности Омского транспортного прокурора Айдар Альмухамедов выехал на место происшествия. Омской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, — говорится в сообщении ведомства в сообществе VK.

По данным ТАСС, в результате крушения погибли два пилота.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение на территории аэродрома Новинки в Подмосковье. Судно упало после набора высоты. На борту были два человека, оба выжили. Пострадавших искали с помощью вертолета. По факту произошедшей аварии было возбуждено уголовное дело.