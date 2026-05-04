Пожар произошел в нефтяной зоне Фуджейры в ОАЭ

В нефтяной зоне Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства эмирата.

Как сообщили в пресс-службе, пожар начался после атаки дрона. В данный момент идет работа по локализации возгорания. Информации о возможных жертвах и ущербе в сообщении пока не назвали.

«Специализированные службы эмирата Фуджейра сообщили о пожаре в районе нефтяной промышленной зоны Фуджейры (FOIZ), вызванном ударом беспилотника из Ирана. Продолжается работа по локализации пожара», — сообщает пресс-служба.

Ранее взрыв и пожар произошли на судне, которое стояло на якоре у берегов Объединенных Арабских Эмиратов в Ормузском проливе.