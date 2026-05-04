Автомобиль врезался в группу людей в центре Лейпцига, есть погибшие. Об этом сообщает радиостанция Radio Leipzig.

— Легковой автомобиль проехал через центр города, — уточнили правоохранители.

Однако пока ситуацию назвали «неясной».

Издание Bild написало, что в результате наезда пострадали минимум восемь человек. Уточняется, что водитель ехал на высокой скорости.

Утром того же дня монстр-трак въехал в толпу зрителей на мероприятии Monster Truck 2026 в Колумбии, по меньшей мере два человека погибли, еще 37 ранены. Губернатор штата Каука Октавио Гусман выразил соболезнования в связи с инцидентом.

Ранее в британском городе Дерби мужчина въехал в толпу пешеходов в центре города, сообщила местная полиция. В результате инцидента пострадали несколько человек. В полиции добавили, что некоторые пострадавшие получили серьезные травмы, после чего их госпитализировали.

23 марта легковой автомобиль влетел в толпу людей в Калининградской области. В результате аварии пострадали три пешехода. Всех пострадавших госпитализировали.