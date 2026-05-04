Кровавая ночь на курорте: украинец с ножом напал на туристов

Курортный поселок Ханиоти на полуострове Халкидики стал местом нападения на туристов: 32-летний гражданин Украины проник в квартиру соседей и начал наносить удары холодным оружием.

Об инциденте сообщает греческое издание «Нафтемпорики».

«Тридцатидвухлетний украинец был задержан за нападение с ножом на пару иностранцев в Ханиоти на Халкидиках», — пишет газета.

В ходе нападения преступник нанес ножевые ранения 75-летнему гражданину Венгрии и 59-летней гражданке Германии. Кроме того, злоумышленник атаковал 40-летнего сына женщины, нанеся ему удар рукой, однако серьезных травм пострадавший не получил.

«Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает», — уточняют авторы издания.

На данный момент нападавший задержан полицией. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Правоохранительные органы Греции проводят следственные действия, в рамках которых проверяется информация о наличии у мужчины психических отклонений.