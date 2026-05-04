Мальчик госпитализирован после падения из окна на пятом этаже дома на юге Москвы

Ребенок получил травмы в результате падения из окна квартиры на пятом этаже дома на ул. Чертановская. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Из окна квартиры пятого этажа жилого дома на ул. Чертановская выпал ребенок. Мальчик 2020 года рождения госпитализирован. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых и вышел на балкон, где было открыто окно», – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что Чертановская межрайонная прокуратура взяла на свой контроль установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.