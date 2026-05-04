Названо возможное наказание для замуровавших жительницу Новосибирска в ее квартире соседей

Адвокат Екатерина Антонова в разговоре с Рамблером прокомментировала инцидент в Новосибирске, где соседи заварили дверь женщине в собственной квартире, и рассказала о возможном наказании для злоумышленников.

Юрист отметила, что случившееся выходит далеко за рамки обычного бытового конфликта. По ее словам, блокировка человека в собственной квартире является грубым нарушением конституционных прав, которое может повлечь за собой уголовную ответственность по нескольким статьям.

Действия соседей однозначно незаконны — это грубое нарушение права на свободу передвижения и пользование жилым помещением. В зависимости от установленных следствием обстоятельств, этот инцидент подпадает под признаки самоуправства (ст. 330 УК РФ) либо, при наличии фактической изоляции человека, незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ). Кроме того, виновным может грозить ответственность за умышленное повреждение чужого имущества. Екатерина Антонова Адвокат, председатель Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края

Ключевым вопросом в этом деле, по словам Антоновой, станет мотив злоумышленников и реальная угроза для пострадавшей. Она разъяснила, какая тонкая грань отделяет административный проступок от тяжкого преступления, за которое можно получить реальный тюремный срок.

«Квалификация действий соседей напрямую зависит от того, была ли реально ограничена свобода женщины. Если действия носили характер "самовольного решения конфликта" без цели удержания — вероятнее самоуправство с более мягкими последствиями. Но если имела место фактическая изоляция, то речь идет о незаконном лишении свободы. Это более тяжкий состав, который может повлечь за собой реальное лишение свободы. Особенно если женщина длительное время не могла выйти и испытывала страх или стресс — это повышает степень общественной опасности деяния», — подчеркнула она.

Если в «сварочных работах» на лестничной клетке участвовало несколько человек, наказание для них будет значительно суровее. Адвокат уточнила, что коллективные действия в данном случае рассматриваются судом как намеренный сговор.

«Если действия совершены группой лиц по предварительному сговору, это становится отдельным квалифицирующим признаком. Такой сценарий существенно утяжеляет состав обвинения и рассматривается судом как отягчающее обстоятельство. В этом случае вероятность назначения реального срока наказания для виновных значительно возрастает», — сказала она.

Помимо уголовного преследования, пострадавшая жительница Новосибирска имеет все основания для взыскания денежных средств с организаторов блокады. Антонова перечислила, за что именно соседям придется заплатить из своего кармана.