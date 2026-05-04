Суд арестовал женщину за избиение до смерти матери в Одинцове

Суд отправил в СИЗО женщину, которая до смерти избила свою мать в селе Шарапово Одинцовского городского округа Подмосковья. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— По ходатайству следователя следственного отдела по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области судом арестована 47-летняя местная жительница, обвиняемая в причинении смертельных травм своей 78-летней матери (ч.4 ст. 111 УК РФ), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По данным СК, женщина совершила преступление 28 апреля. Она, будучи пьяной, поссорилась с матерью и избила ее. Пенсионерка скончалась до прибытия медиков. Подозреваемую задержали на месте.

