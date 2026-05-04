В лесах Тувы введен режим ЧС из-за пожаров

Власти Тувы объявили режим чрезвычайной ситуации в лесах региона на фоне ухудшения пожарной обстановки. Решение принято для защиты природных территорий и обеспечения безопасности населенных пунктов. Об этом глава республики Владислав Ховалыг написал в своем канале в мессенджере МАКС.

По его словам, наиболее напряженная ситуация наблюдается в Чаданском, Туранском и Шагонарском лесничествах, где зафиксированы крупнейшие очаги возгорания. С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 35 лесных пожаров, причем в 29 случаях причиной стала человеческая неосторожность.

По информации Среднесибирского УГМС, в Туве сохраняется чрезвычайный, пятый класс пожарной опасности. 4 мая в регионе ожидается усиление ветра до 20 м/с, дневная температура воздуха составит около плюс 18 градусов.

В рамках режима ЧС полностью запрещено посещение лесов, а также въезд туда на любом транспорте.

Ранее в Японии удалось взять под контроль бушевавшие 11 дней лесные пожары. Возгорания начались 22 апреля и стремительно распространились на обширной территории из-за сочетания сухой и ветреной погоды. Огонь бушевал в горной местности вокруг города Оцути, уничтожив около 1633 гектаров лесных массивов. Это стихийное бедствие стало вторым по площади за последние 30 с лишним лет в Японии, уступая лишь рекордному пожару в Офунато (также в префектуре Ивате), произошедшему в 2025 году.