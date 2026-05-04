Боеприпас взорвался в руках 12-летнего школьника в Крыму

Днем 3 мая 12-летний школьник в Советском районе Крыма нашел на улице у заброшенного здания взрывоопасный предмет. Мальчик взял его в руки — произошла детонация, он получил тяжелую травму руки и был госпитализирован.

Следователи СК возбудили дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленный тяжкий вред здоровью малолетнему с оружием) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот боеприпасов). Жизни ребенка ничего не угрожает, ему оказывают помощь в больнице.

Проведены осмотры места происшествия и следственные действия. Устанавливают источник боеприпаса и все обстоятельства. Расследование контролирует аппарат регионального Следственного комитета.