Громкие задержания в РФ сегодня: бизнесмен и директор оборонного завода

Центральный районный суд Омска арестовал генерального директора компании «РСТ-генподряд» Дмитрия Золотарева, сообщают «Известия». 53-летнего предпринимателя обвиняют в хищении 545 миллионов рублей у ГКНПЦ имени Хруничева.

Суд заключил фигуранта под стражу на два месяца. Золотареву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, также он проходит подозреваемым еще по двум аналогичным эпизодам. По версии следствия, с 2022 по 2025 год бизнесмен действовал в составе группы лиц. Хищение произошло при реализации госконтракта по реконструкции корпусов производственного объединения «Полет», где организуется выпуск ракет «Ангара». Для вывода средств обвиняемый предоставил фиктивную документацию с завышенной стоимостью мостовых кранов, которые его компания якобы закупала у подконтрольных ему организаций.

Генеральный директор Красноярского машиностроительного завода Александр Гаврилов арестован по обвинению в растрате и получении взятки в 3 миллиона рублей, сообщает «Царьград». На предприятии, где производят стратегические ракеты РС-28 «Сармат», несколько недель работали следователи. За последние три года завод 116 раз становился ответчиком в арбитражных делах на общую сумму около 119 миллиардов рублей.

В Ленинградской области 18-летний пьяный водитель устроил погоню со стрельбой и перевернулся на чужой иномарке, сообщает tvspb.ru. В селе Путилово инспекторы ДПС попытались остановить Nissan Qashqai, но нарушитель поспешил скрыться. Полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух, однако беглец продолжил движение. На улице Советской автомобиль не вписался в поворот, съехал с дороги и перевернулся. За рулем оказался 18-летний житель деревни Воловщина с признаками опьянения. От медосвидетельствования он отказался, при аварии не пострадал. Молодой человек взял машину у знакомого прокатиться. В отношении него составлены административные материалы, автомобиль отправлен на спецстоянку, нарушитель помещен в спецприемник.