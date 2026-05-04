Смертельные 69 ударов: россиянина жестоко забили ножами и трубой

В Тайге суд признал местного жителя виновным в жестком убийстве мужчины.

Как сообщает пресс-центр судов Кузбасса, тайгинец в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапной личной неприязни напал на мужчину и нанес ему не менее 69 ударов руками, ногами и не только. В ход пошли ножи, металлическая труба, плоскогубцы, гантеля и другие металлические предметы, которыми он бил по телу и жизненно важным органам.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

В суде кузбассовец полностью признал вину. Учитывая характер преступления, суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Также суд постановил взыскать с него 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.