«Умершая» и оплаканная женихом женщина попалась на вождении без прав

В США 45-летняя женщина инсценировала собственную смерть от рака и даже предоставила суду поддельное свидетельство о смерти, чтобы избежать наказания за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает CBS.

Жительница штата Массачусетс Шеннон Уилсон попала в поле зрения полиции еще в 2022 году после ареста за вождение в нетрезвом виде. Позднее она заявила судье, что смертельно больна раком мозга. Аналогичные утверждения она делала в рамках другого уголовного дела. Защита в итоге сообщила суду, что их клиентка якобы находится в хосписе, а затем предоставила документ — свидетельство о смерти.

Обман раскрылся, когда ее снова задержали полицейские из-за вождения без прав. Прокуроры заявили, что в поданных ранее бумагах фигурировали вымышленный врач, несуществующий хоспис и фальшивое похоронное бюро. Помощник окружного прокурора Алекс Зейн подчеркнул, что подсудимая была готова инсценировать собственную смерть, чтобы избежать правосудия. Даже бывший жених Уилсон искренне поверил, что его возлюбленной не стало, оплакивал ее и не подозревал обмана.

Действующей мерой пресечения для Уилсон стал арест с залогом в 50 тысяч долларов (около 4,5 миллиона рублей). Защита настаивает, что подзащитная не готовила и не подавала в суд поддельные документы. Уилсон уже заявила о непризнании вины. Суд с сомнением отнесся к версии, что кто-то другой инсценировал смерть женщины.

Ранее в Южной Австралии суд приговорил 45-летнюю мать двоих детей к тюремному сроку за то, что она солгала о смертельной болезни у шестилетнего сына. Она сделала это, чтобы просить у родных и знакомых деньги.