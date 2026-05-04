Раскрыты подробности поисков пропавшей в Туапсе школьницы

В организации «Ратиборец» сообщили aif.ru о ходе операции по розыску 14-летней девочки, которая исчезла после удара украинских беспилотников по Туапсе.

Напомним, что 16 апреля фрагменты дрона обрушились на жилой дом, где проживал ребенок. Спасатели разбирали завалы несколько суток. В какой-то момент они объявили, что подросток погибла, однако ее останки найти не удалось. Родители выдвинули версию: возможно, их дочь контузило, и в панике она ушла в лес, где из-за шока могла забыть, кто она и где находится.

Руководитель поисковой группы Евгений подтвердил aif.ru, что школьницу видели живой на армянском кладбище 4-5 дней назад — без обуви. Он предположил, что девочка забрела туда в поисках еды: после Пасхальных праздников и поминальных дней на могилах оставались угощения.

Сейчас добровольцы обследуют лесные массивы и заброшенные дачи. В момент удара на ребенке была пижама или легкая футболка. В пустующих домах тепло, там можно спрятаться и найти теплые вещи.

В поисковой операции задействованы волонтеры, Следственный комитет, полиция, МЧС и кинологи с собаками. Запускают беспилотники, но несколько аппаратов потеряли. Рядом с нефтезаводом работает система радиоэлектронного подавления.

Разрешение на полеты получили, но часть дронов заглушило, и они упали в лесу. Такая техника стоит дорого, поэтому волонтеры неохотно идут на риск — шансы потерять БПЛА примерно пятьдесят на пятьдесят. Поисковики также используют тепловизоры, но людей катастрофически не хватает.