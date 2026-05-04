Женщина бросилась в озеро и спасла тонущего мальчика в Казани

Жительница Казани Галия прыгнула в озеро и спасла тонущего мальчика. Об этом в понедельник, 4 мая, пишет Telegram-канал «112».

© Вечерняя Москва

По словам женщины, она приехала с мужем на рыбалку и услышала крики о помощи с берега. Один из мальчиков катался по воде на надувном матрасе, перевернулся и начал тонуть. Женщина сбросилась спасать школьника: ребенок был обессилен, она перевернула его на спину и потащила к берегу, где передала мужу.

В беседе с Telegram-каналом Галия рассказала, что на берегу были люди, но никто из них не решился спасти мальчика. Ребенка доставили домой, на место вызвали скорую и полицию. В какой-то момент мальчик сбежал, сейчас его ищут.

До этого спасатели вытащили пенсионера с крыши тонущей машины в Электростали. Автомобиль подтянули к берегу и помогли пенсионеру добрался до суши. Мужчину осмотрели медики. Его состояние удовлетворительное, помощь не потребовалась.

Ранее женщина провалилась под лед вместе со своим доберманом во время прогулки с питомцем на Люблинском пруду в Москве. Их вытащили из воды. Женщину и собаку доставили на станцию. Позднее ее отпустили домой под присмотром родственников.