В российском регионе осквернили могилы бойцов СВО

В Краснодаре возбудили уголовное дело об осквернении воинских захоронений. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 1 мая неизвестные прошли на кладбище в хуторе Копанском и разгромили 14 захоронений павших в ходе специальной военной операции (СВО) бойцов. Всего повреждены 13 стеклянных рамок с фотографиями павших, также поврежден деревянный крест. Следователи выясняют обстоятельства и устанавливают причастных к акту вандализма.

Ранее в Тверской области было возбуждено уголовное дело о надругательстве над местами захоронений.