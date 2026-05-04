Экс-чиновник из Петербурга Громов получил срок по делу о хищении 244 млн рублей

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал бывшего главу городского комитета по информатизации Ивана Громова виновным в хищении 244 млн рублей.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов, ему назначено шесть лет и три месяца колонии общего режима.

«Назначенное наказание отбыто полностью», — уточнили в суде.

Громова признали виновным по эпизодам мошенничества и легализации средств. В колонию он не отправится, так как срок зачтён за время содержания под стражей и домашнего ареста.

Также суд вынес приговор его брату Павлу Громову — пять лет и десять месяцев колонии, однако он также освобождён с учётом отбытого срока.

Ранее бывший замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны Олег Васенин был приговорён к шести годам колонии строгого режима по делу о коррупции.

Красноглинский районный суд Самары приговорил экс-финдиректора аэропорта Курумоч к 3,5 года колонии общего режима.