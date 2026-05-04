Россиянин устроил стрельбу из-за ссоры с водителем такси

Правоохранители задержали мужчину, причастного к инциденту в Краснооктябрьском районе Волгограда. Задержанный ранее уже имел проблемы с законом.

3 мая 2026 года в районное отделение полиции обратился водитель такси. Он заявил, что прибыл по адресу для выполнения заказа, где у него случился в словесный спор с клиентом. В ходе конфликта клиент несколько раз выстрелил из оружия, похожего на пистолет.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан ранее судимый 33-летний житель Краснооктябрьского района. Задержанный признал свою вину в произошедшем.

В ходе обыска по месту проживания подозреваемого было найдено и изъято пневматическое оружие, переделанное для стрельбы холостыми патронами, а также десять светозвуковых патронов.

Следователем отдела полиции №2 Управления МВД России по городу Волгограду возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех деталей происшествия. Юлия Фельдман. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области