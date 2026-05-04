Выяснились подробности гибели москвича при катании на сапах

Катание на сапборде закончилось трагедией для 46-летнего москвича в Пушкинском городском округе 3 мая. Мужчина утонул, а двум его родственницам удалось выжить.

Как стало известно «МК», майские праздники москвич с 43-летней супругой и ее сестрой проводил на даче. В какой-то момент компания решила достать сапборд и осуществить первую в этом сезоне поездку по реке Воря, расположенной неподалеку. Одна из женщин на всякий случай надела спасательный жилет.

Отдыхающие не учли, что эта река имеет очень сильное течение и закоряжена. В какой-то момент сапборд перевернулся, и люди очутились в воде. К сожалению, мужчина не смог выплыть — возможно, от стресса у него случился сердечный приступ. Пассажирки смогли зацепится за дерево и залезть на ветки. Там они ждали спасателей. Чтобы вызволить женщин, пришлось организовывать переправу. Ситуацию осложняло то, что река сильно разлилась.

Тело погибшего отнесло на 200 метров, его извлекали с двухметровой глубины.