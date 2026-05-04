Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина

Инстанция не стала менять решение Тверского суда. Таким образом, репортёр останется под стражей минимум до 10 мая, передаёт корреспондент РИА Новости из зала заседаний. Защита настаивала на незаконности и необоснованности ареста, указывая, что Ролдугин не собирается скрываться и полностью сотрудничает со следствием.

10 марта было возбуждено уголовное дело о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные. Силовики тогда задержали Олега Ролдугина.

В сентябре 2022 года Басманный суд Москвы аннулировал лицензию «Новой газеты».