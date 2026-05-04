В Подмосковье блогера госпитализировали после укуса экзотической змеи

Экзотическая змея укусила блогера-музыканта Даниила, его госпитализировали в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Даниил держит дома голубую комодскую куфию. Когда недавно он решил покормить рептилию, та неожиданно укусила его в руку. Мужчину забрали в больницу с сильным отеком и интоксикацией.

Уточняется,что яд куфии может разрушить кровеносные сосуды, вызвать сильный некроз тканей и кровотечения, у аллергиков он может вызвать летальный исход.

Недавно в Индии семья мальчика, которого укусила ядовитая змея, 12 часов держала его в священной реке в качестве лечения.

Как утверждается, знахарь рекомендовал привязать ребенка к бамбуковым столбам и погрузить его в воды реки Ганг, считая, что это поможет нейтрализовать действие яда. Мальчик провел в воде около 12 часов. Лишь после того, как он потерял сознание, семья доставила его в медицинское учреждение, однако спасти ребенка уже не удалось.