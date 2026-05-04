ФСБ раскрыла масштабную схему подпольных оружейников в 41 регионе России

Сотрудники ФСБ, Росгвардии и МВД раскрыли масштабную схему подпольных оружейников в 41 регионе России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным правоохранителей, в 41 регионе России задержали 150 подпольных оружейников. Оперативно-разыскные мероприятия проводили в феврале - марте. В результате, из незаконного оборота изъято 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них четыре пулемета, семь гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабина и ружья. Кроме того, 185 гранат, более 36 взрывчатых веществ и более 31 тысяч патронов различного калибра.

Мероприятия проводились в Москве, Донецкой и Луганской народных республиках, республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Мордовия, Тыва и Хакасия, а также в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Приморском краях, Амурской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Еврейской автономной, Ивановской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской и Ярославской областях.