Разыскиваемого 16 лет москвича задержали с партией марихуаны на 45 млн рублей

Двух жителей Москвы задержали по подозрению в попытке сбыта крупной партии марихуаны. Операцию провели сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с полицейскими Северо-Западного округа столицы. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники организовали наркоплантацию на территории гаражно-строительного кооператива в Восточном административном округе Москвы. Помещение было оборудовано системой освещения и вентиляции, а также использовалось для сушки и переработки конопли.

В ходе обыска правоохранители изъяли около 30 килограммов готовой к продаже марихуаны, а также удобрения, оборудование и упаковку. По оценкам, стоимость партии на черном рынке превышает 45 миллионов рублей, что эквивалентно примерно шести тысячам разовых доз.

Отмечается, что один из задержанных находился в федеральном розыске с 2010 года по делу о незаконном обороте наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Оба фигуранта заключены под стражу.

