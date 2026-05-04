Во Владивостоке во время прорыва теплотрассы обварились два человека

Во Владивостоке два человека получили обширные ожоги во время прорыва теплотрассы, за их жизни борются врачи. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел на улице Калинина. Трубы на теплотрассе лопнули и из них хлынул кипяток, из-за которого проезжую часть заволокло паром.

Во время разлива кипятка обварились двое бездомных. Они получили ожоги 80% тела, в данный момент за их жизни борются медики.

Автомобили с трудом пробираются через горячие потоки, некоторые машины ушли под воду по капот. Отмечается, что местные жители еще неделю назад замечали подозрительный пар, но коммунальные службы не отреагировали на ситуацию вовремя.