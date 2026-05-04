В гараже на востоке Москвы изъяли 30 кг марихуаны
Крупную партию марихуаны изъяли сотрудники полиции на востоке Москвы.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, двое злоумышленников, один из которых уже 16 лет находился в розыске за наркоторговлю, организовали наркоплантацию на территории ГСК. Она была оборудована специальным освещением и особой вентиляцией. Продукция — конопля — сразу же высушивалась и измельчалась. Стоимость изъятого зелья составила более 45 млн рублей. Приготовленных к сбыту 30 кг хватило бы на 6000 разовых доз.