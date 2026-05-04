Вывоз мазута и хроника атак: как Туапсе восстанавливается после ударов ВСУ

В Туапсе продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий атак дронов. К 3 мая из города вывезли более 15 тысяч кубометров загрязненного грунта и мазутной смеси, пишет «Комсомольская правда».

Начиная с середины апреля, Туапсе подвергся четырем массированным атакам беспилотников ВСУ. Самая серьезная атака произошла 28 апреля. В результате ударов по резервуарам Туапсинского нефтеперерабатывающего завода возник пожар. Первого мая после нового удара производство на предприятии было остановлено, отмечает «КП».

Опрошенные «Комсомольской правдой» эксперты рассказали, что, несмотря на системы ПВО, отражать массированные атаки крайне сложно.

«Город со всех сторон защищен системами ПВО. Но когда одновременно на него летят десятки БПЛА, сбить их все очень сложно. Поверьте, там профессионалы работают, и, если бы не они, ситуация была бы трагичнее», - заявил газете отставной военный.

По данным Оперативного штаба Краснодарского края, на утро 3 мая было собрано и вывезено из Туапсе 15 287 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. Автор «КП» отметила, что море и берег сейчас чистят специалисты - нефтяники, сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы. Она подчеркнула, что «волонтеров на эти токсичные работы не пускают».

«Добровольцы работают на менее опасных участках. Помогают чистить от пятен тротуары, скамейки, газоны. Они одними из первых приезжают к пострадавшим, привозят необходимые вещи», - заявила автор статьи.

Начальник Молодежного центра Туапсинского муниципального округа Ольга Орехова рассказала газете, что Туапсе был задуман не как курорт, а как промышленный центр. Она добавила, что исторически через Туапсе идет экспорт нефти во многие страны.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко ранее сообщил, что в воде в районе Туапсе нет пятен от нефтепродуктов. Он заявил, что курортный сезон будет открыт. К 1 июня власти рассчитывают «привести в порядок» пляж, пострадавший от выбросов нефтепродуктов.

Бойко отметил, что береговая линия в Туапсе составляет около 90 километров. По его словам, то, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие пляжи.