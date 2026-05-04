Соседи заварили дверь женщине в собственной квартире в Новосибирске

В Новосибирске соседи заварили дверь женщины сваркой, замуровав ее в собственной квартире, сообщает "Радио 1" со ссылкой на муниципальную аварийно-спасательную службу региона.

Женщина обратилась к спасателям, которые с помощью болгарки срезали сварной шов и освободили проход. Отмечается, что сибирячка не пострадала, ей не потребовалась помощь врачей.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Устанавливаются личности тех, кто может быть причастен к случившемуся.

Ранее в Серебряных Прудах Московской области 20 домашних котов "обманным путем" заперли свою 90-летнюю хозяйку на балконе. Женщина, поняв, что не может попасть в собственное жилье, начала звать на помощь. Крики "пострадавшей" услышали соседи, которые сразу вызвали спасателей.