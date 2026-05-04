Арестован директор оборонного завода

Генерального директора Красноярского машиностроительного завода Александра Гаврилова поместили под стражу, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Генеральный директор «АО Красноярский машиностроительный завод» Гаврилов оказался в следственном изоляторе Красноярска в конце апреля, сказал собеседник РИА «Новости».

Задержание связано с расследованием дела о растрате. Гаврилов, по этим данным, находится под стражей на территории Красноярска.

Ранее в суд передали уголовное дело в отношении руководителя строительной компании «Автодор» Рамиля Шайдуллина, его обвиняют в многомиллиардных хищениях.