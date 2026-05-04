В Калининграде около многоэтажки нашли тела взрослых и ребенка

Тела 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и 3-летнего внука обнаружили под окнами многоэтажного дома в Ленинградском районе Калининграда. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, рядом с телами нашли бумагу с посланием. Как уточняется, пожилая женщина страдала психическим заболеванием, и именно она автор записки.

До этого в Омске ребенок, оставшийся без присмотра, упал с высоты. Трагический инцидент произошел в многоэтажном доме, расположенном на улице Багратиона. Трехлетний мальчик, которого оставили дома одного, выпал из окна квартиры на четвертом этаже. В результате ребенок получил травмы, его госпитализировали.

Подобный инцидент случился в Тверской области, где трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа, но его не спасли. По данным правоохранителей, ребенок находился в комнате один, открыл окно и выпал из него.