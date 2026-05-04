Соседи замуровали россиянку в ее собственной квартире

В Новосибирске соседи замуровали женщину в ее собственной квартире. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По данным канала, жители одного из домов на улице Гоголя заварили дверь в квартиру потерпевшей — ее дверь прихватили сваркой. Женщина обратилась в аварийно-спасательную службу. Прибывшие к ней спасатели при помощи болгарки освободили ее.

Сейчас на месте работает полиция.

Ранее сообщалось, что в Копейске мужчина заложил бомбу в свой почтовый ящик, чтобы наказать 61-летнего соседа, который воровал у него газеты и посылки. Он замаскировал его под посылку и положил в свой почтовый ящик. В результате 2 июля 2025 года СВУ сдетонировало и оторвало похитителю газет несколько пальцев.