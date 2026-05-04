Адвокат выжившего после 67-дневного дрейфа в Охотском море россиянина сделал заявление

Выживший после 67-дневного дрейфа в Охотском море уроженец Бурятии Михаил Пичугин подаст кассационную жалобу на свой приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката фигуранта.

По данным агентства, защитник заявил, что его доверитель отказался подавать апелляционную жалобу, но намерен написать кассационную. «Это право осужденного. Это допускает закон», — сказал адвокат.

14 апреля суд в Улан-Удэ приговорил Пичугина к трем годам принудительных работ и штрафу в 40 тысяч рублей.

В начале августа 2024 года Пичугин со старшим братом Сергеем и 15-летним племянником Ильей отправились в поход с Сахалина на Шантарские острова на лодке-катамаране. На обратном пути у судна сломался мотор. Оказавшиеся без еды и воды путешественники выживали много дней. Первым ушел из жизни школьник, затем его отец.

Через 67 дней лодку с последним выжившим Михаилом Пичугиным и привязанными телами нашли рыбаки в 23 километрах от берегов Камчатки.