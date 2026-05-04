Мужчина задержан после убийства сотрудника фирмы микрозаймов в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего жителя городского округа Клин, обвиняемого в убийстве знакомого в ходе ссоры. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.

«По данным следствия, 27 апреля текущего года обвиняемый, находясь в своей квартире в пос. ПМК-8, на фоне возникшего конфликта избил знакомого, нанеся ему множественные удары в область головы и туловища. От полученных травм потерпевший скончался. В последующем, желая скрыть следы совершенного преступления, фигурант обернул тело потерпевшего в простыню, вынес и спрятал его в 50 м от места совершения преступления. Впоследствии тело потерпевшего обнаружено прохожими. В рамках отработки круга лиц, с кем контактировал потерпевший, удалось установить причастность обвиняемого к совершенному преступлению и он был задержан. Установлено, что ранее фигурант судим за совершение особо тяжкого преступления», – рассказали в пресс-службе.

По данному факту следственным отделом по Клину ГСУ СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Фигуранту предъявлено обвинение.

«В ходе осмотра места происшествия следователем найдена наволочка со следами крови, изъяты иные предметы имеющее значение для следствия. Проведены допросы, назначены судебные экспертизы, среди которых судебно-медицинская, биологическая, молекулярно-генетическая. Сегодня следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», – подчеркнули в СК.

Как сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе подмосковной прокуратуры, надзорное ведомство взяло на свой контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

По данным СМИ, убитым является 46-летний сотрудник организации, занимающейся выдачей микрозаймов.