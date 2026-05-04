В Забайкалье спасли двоих детей с дрейфовавшей по реке льдины

Забайкальские спасатели сняли оторвавшейся на реке Нерча льдины двоих детей. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 3 мая. О происшествии дежурной смене ГУ МЧС России по Забайкалью сообщил очевидец. Он рассказал, что на реке Нерча вблизи города Нерчинска на оторвавшейся льдине находятся двое несовершеннолетних.

На место выехали спасатели, а также сотрудники скорой помощи и полиция. Детей эвакуировали с помощью лодки, пострадавших нет. Для исключения возможных проблем со здоровьем несовершеннолетних передали медикам для осмотра.

Всего в операции участвовали десять специалистов и три единицы техники.