В Забайкалье спасли двоих детей с дрейфовавшей по реке льдины
Забайкальские спасатели сняли оторвавшейся на реке Нерча льдины двоих детей. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел 3 мая. О происшествии дежурной смене ГУ МЧС России по Забайкалью сообщил очевидец. Он рассказал, что на реке Нерча вблизи города Нерчинска на оторвавшейся льдине находятся двое несовершеннолетних.
На место выехали спасатели, а также сотрудники скорой помощи и полиция. Детей эвакуировали с помощью лодки, пострадавших нет. Для исключения возможных проблем со здоровьем несовершеннолетних передали медикам для осмотра.
Всего в операции участвовали десять специалистов и три единицы техники.