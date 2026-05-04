В Брянской области семеро работников «Мираторга» ранены от удара РСЗО «Град» ВСУ
ВСУ атаковали территорию АПХ «Мираторг» в селе Бровничи Брянской области с применением РСЗО «Град», семеро работников получили ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Укронацисты нанесли подлый удар из РСЗО «Град» по территории АПХ «Мираторг»... ранены семь работников предприятия», — написал он в своём Telegram-канале.
При эвакуации пострадавших ВСУ предприняли повторную попытку атаковать FPV-дронами.
Пострадавшие доставлены в больницу. На месте удара повреждены производственные помещения.
Ранее в посёлке Сенчуры Суземского района Брянской области в результате атаки беспилотника пострадал водитель грузовика компании «Мираторг».