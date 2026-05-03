Перевернувшийся на Москве-реке катер был перегружен. На борту находились шесть взрослых и семеро детей, в то время как лодка рассчитана на девять человек.

Об этом рассказал источник RT в правоохранительных органах.

Дети попали в больницу с переохлаждением, пишет Telegram-канал RT.

На Москве-реке столкнулись два прогулочных катера

Ранее сообщалось, что на Москве-реке в районе Красногорска столкнулись два прогулочных катера, в воде оказались 13 человек. Их доставили на берег.